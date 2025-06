Torneo del Porto | in corso la 23ª edizione in memoria di Stefano Candelari

Il torneo del Porto, giunto alla sua 23ª edizione, è in pieno fermento, onorando la memoria di Stefano Candelari. Per quasi un mese, il playground alle spalle della chiesa si trasforma in un palcoscenico di emozioni, ricco di entusiasmo e spirito di squadra. Con tredici squadre divise in tre gironi, l’evento promette sfide avvincenti e momenti indimenticabili. La passione e il calore di questa manifestazione continuano a rendere speciale ogni sera, lasciando il pubblico senza fiato e accendendo i ricordi di Stefano.

E' in pieno svolgimento il torneo del Porto dedicato alla memoria di Stefano Candelari, che per quasi un mese riempie tutte le sere la tribunetta del playground alle spalle della chiesa, in un'atmosfera fantastica, diremmo d'altri tempi. Una manifestazione giunta ormai alla 23ª edizione, iniziata il 4 giugno scorso, con tredici squadre iscritte, che sono state divise in tre gironi. Si qualificano direttamente ai quarti le prime due di ogni girone, cioè 6 squadre; le altre due formazioni accedono alla fase finale attraverso una sorta di play-in tra le terze classificate e la miglior quarta. E proprio ieri sera sono stati giocati questi spareggi, mentre questa sera e domani si disputeranno i quarti di finale, martedì 24 giugno le semifinali e venerdì 27 giugno l'attesissima finale del torneo.

