Tornano le streghe di San Giovanni | Nessun rito che celebra il male sarà una notte di erbe e magia

di Raffaella Candoli Lunedì nel corso di "San Giovanni. La festa dell’estate" così come denominata quest’anno la tradizionale e antica Fiera dedicata, nel suo aspetto "profano" al santo patrono della città , tornano, in piazzetta Albizzi, " Le streghe della Fiera ad San Zvan ". Il gruppo cesenate di animazione e didattica, presente in fiera da 16 anni con il proprio "antro", ha in programma per le 22 il "magico spettacolo San Giovanni: notte di erbe e di magia". Il tema delle streghe di San Giovanni si inserisce in un ricco patrimonio di folklore e credenze popolari, in cui si intrecciano elementi pagani, cristiani e tradizioni magico-simboliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it