Tornano i Martedì d’estate Il centro tutto da vivere

Tornano i Martedì d’Estate, il cuore pulsante di Faenza che trasforma il centro in un vivace palcoscenico di eventi, musica e cultura. Un’occasione unica per riscoprire le piazze e le strade del centro, creando ricordi indimenticabili tra amici e familiari. La rassegna, organizzata da Faenza C’Entro con tanti partner, promette serate all’insegna del divertimento e della convivialità. Non perdere l’appuntamento di questo 24 giugno, perché la magia dell’estate fa rima con…

È conto alla rovescia per il ritorno nelle piazze e nelle strade del centro dei Martedì d’Estate, uno degli storici appuntamenti dei mesi di giugno e luglio. La rassegna organizzata da Faenza C’Entro insieme a numerosi partner prenderà il via il 24 giugno con protagonista il Borgo Durbecco: alle 19.30 verrà inaugurata l’area verde all’aperto rinata dopo gli interventi di realizzazione del ponte Bailey sul Lamone. Alle 20 è prevista una sfilata show, mentre alle 21 è in calendario il concerto a cura di Artistation. Corso Europa ospiterà l’esibizione della lotta olimpica a cura del Club Atletico Lotta, mentre piazza Fra Saba sarà l’epicentro della gastronomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tornano i Martedì d’estate. Il centro tutto da vivere

