Tornano a Silvi i bus navetta per i mesi di luglio e agosto

Ottima notizia per tutti i visitatori di Silvi: tornano i bus navetta per l’estate 2025, facilitando l'accesso alle splendide spiagge e rendendo ancora più semplice vivere momenti indimenticabili. L’amministrazione comunale ha confermato il servizio attivo a luglio e agosto, con scadenza il 20 giugno per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non perdete questa opportunità: prenotate ora e preparatevi a godervi un’estate senza stress e all’insegna del relax!

