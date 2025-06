Tornano a Chieti i Vignaioli in piazza il 20 e 21 giugno

Preparatevi a immergervi in un weekend di autentica passione vinicola! I Vignaioli in Piazza tornano a Chieti il 20 e 21 giugno, portando in scena due giorni dedicati all’eccellenza del territorio, tra degustazioni, incontri e scoperte. Un’occasione imperdibile per degustare i migliori vini locali e conoscere da vicino i maestri vignaioli. Non mancate: l’appuntamento con la tradizione e il gusto vi aspetta proprio in piazza San Giustino!

Nuovo appuntamento con i Vignaioli in piazza, il 20 e 21 giugno a piazza san Giustino a Chieti, due giorni dedicati alla conoscenza e all’assaggio del vino prodotto sul territorio, organizzata dall’associazione dei Vignaioli Teatini a più mani, con il patrocinio del Comune di Chieti, del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tornano a Chieti i "Vignaioli in piazza" il 20 e 21 giugno

