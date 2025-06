Torna Massara | scelto lui come nuovo direttore sportivo della Roma

Il ritorno di Massara come nuovo direttore sportivo della Roma segna una svolta cruciale nella gestione del club. L’addio a Ghisolfi ha lasciato tutti sorpresi, mentre la squadra si prepara a navigare un mercato complesso, con obiettivi di plusvalenze e rispetto dei limiti Uefa. Una sfida che richiederà tutto il talento e la strategia di Massara, il quale ora ha il compito di guidare i giallorossi verso un futuro di successi.

L'addio a Ghisolfi è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Un cambio nella direzione sportiva in un momento delicato del mercato della Roma, che deve fare delle plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i paletti Uefa del Fair Play Finanziario, che ora è senza ds (senza Ceo dalla partenza.