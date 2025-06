Torna lo spettacolo delle 1000 Miglia in Romagna | la tappa a Cervia e Milano Marittima

Torna lo spettacolo emozionante delle 1000 Miglia in Romagna, con tappe imperdibili a Cervia e Milano Marittima. L’edizione 2024, partita ieri e in programma fino al 21 giugno, celebra cinque giorni di pura passione per le auto storiche, rievocando le corse leggendarie dell’anteguerra su un tracciato a “otto” che rende omaggio alle prime dodici edizioni. Un evento da non perdere per gli appassionati di motori e storia!

La nuova edizione della 1000 Miglia è partita ieri e continuerĂ fino al 21 giugno. L'evento, per il terzo anno consecutivo, sarĂ di cinque giornate e ricalcherĂ le corse leggendarie dell'anteguerra, percorrendo un tracciato "a otto" come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di.

In questa notizia si parla di: miglia - torna - spettacolo - romagna

La Mille Miglia torna a Parma - La Mille Miglia, conosciuta come la corsa piĂą bella del mondo, si prepara a fare tappa a Parma il 20 giugno.

Uno spettacolo senza pari - Passata a Santa Maria Maddalena la Mille Miglia.

Torna lo spettacolo delle 1000 Miglia in Romagna: la tappa a Cervia e Milano Marittima; Viaggiando da est a ovest Lo spettacolo dell'Italia; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana.

Viaggiando da est a ovest Lo spettacolo dell'Italia - Tappa 4 / Un percorso attraverso luoghi dall'identità profonda, valorizzando la ricchezza culturale del Belpaese: partendo da Cervia si attraversano gli Appennini, poi Livorno fino a tornare verso l'E ... Lo riporta quotidiano.net

Lo spettacolo della Mille Miglia tra entusiasmo e polemiche - La Mille Miglia più che storia è quasi leggenda, con oltre 400 vetture d'epoca in gara nell'edizione 2023 sul tracciato Brescia- Segnala rainews.it