Torna l’Ischia Film Festival 2025 | quando il luogo diventa racconto

Torna l’Ischia Film Festival 2025, un evento che trasforma il luogo in una vera e propria narrazione. Dal 28 giugno al 5 luglio, il castello Aragonese si accende di emozioni, rinnovando la passione per il cinema e i territori che lo ispirano. Questo festival unico continua a esplorare l’anima dei luoghi come cuore pulsante della narrazione visiva, confermando il suo ruolo di ponte tra immagini e paesaggi. L’edizione 2025 promette di essere ancora più coinvolgente e memorabile.

di Alessandra Del Prete Dal 28 giugno al 5 luglio, la 23ª edizione dell’Ischia Film Festival accende ancora una volta il Castello Aragonese, confermandosi uno degli appuntamenti più affascinanti e identitari del panorama cinematografico italiano. Un festival che continua a esplorare l’anima dei luoghi come cuore pulsante della narrazione per immagini. Di anno in anno, l’Ischia Film Festival rinnova la propria vocazione profonda: raccontare il cinema attraverso lo spazio che lo ospita, e riaffermare la centralità della “location” non come semplice fondale, ma come elemento attivo del racconto. Anche in questa ventitreesima edizione, sotto la direzione artistica di Michelangelo Messina, il Castello Aragonese si fa scena e protagonista, cornice e sostanza di un festival che non teme il confronto tra spettacolo e riflessione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

