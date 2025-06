Torna l' Infiorata di San Perniceto | le informazioni utili

Torna l'attesa infiorata di San Perniceto, un appuntamento che trasforma le strade del paese in un meraviglioso tappeto floreale, celebrando il Corpus Domini. Dal 20 al 22 giugno, artisti e comunità si uniscono per creare opere di bellezza unica, culminando con l'inaugurazione di sabato alle 20. Dopo la Santa Messa, un momento di condivisione e festa che rende questa tradizione ancora più speciale. Non perdete l’occasione di vivere questa splendida tradizione!

Tutto pronto per l'infiorata di San Perniceto per il Corpus Domini che si svolgerà il 21 e 22 giugno.  Si comincerà il 20 giugno alle ore 15 con l'inizio dei lavori del tappeto infiorato. Sabato alle ore 20 dopo la Santa Messa nella Chiesa Madre di San Pietro ci sarà l'inaugurazione, a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Torna l'Infiorata di San Perniceto: le informazioni utili

In questa notizia si parla di: perniceto - infiorata - torna - informazioni

Torna la festa del grano A Chiaramonte Gulfi Vai su Facebook

Torna l'Infiorata di San Perniceto: le informazioni utili il 21 e 22 giugno2025; San Pier Niceto, i maestri dell'Infiorata in trasferta all'evento Pietra Ligure in fiore; Infiorata del Corpus Domini: torna la magia a San Pier Niceto – Video.

Torna l’Infiorata di Gallicano nel Lazio Corpus Domini 2025: la prima sostenibile realizzata con materiali di scarto - Anche quest’anno Gallicano nel Lazio si appresta a vivere l’emozione della tradizionale Infiorata per le vie del centro storico legata alla celebrazione del Corpus Domini nei giorni 20 ... Scrive msn.com

Un successo la XXVI Infiorata di San Pier Niceto – VIDEO - L’Infiorata artistica del Corpus Domini di San Pier Niceto ha, ancora una volta, incantato i numerosi visitatori accorsi per visitarla. Come scrive 98zero.com