Il maltempo torna a minacciare la nostra regione con venti impetuosi e piogge torrenziali, rievocando l’incubo di eventi simili del passato. Con oltre 100 mm di pioggia e numerosi alberi abbattuti, la paura si fa sentire nei comuni della Valle del Rubicone e del Cesenate. Fortunatamente, al momento, nessun danno grave è stato segnalato, ma l’allerta resta alta e le autorità sono pronte a intervenire.

Sono stati una cinquantina gli alberi caduti nel cesenate a causa del forte vento. Quaranta di questi nel territorio del Comune di Cesena. Tanta paura anche nei comuni della Valle del Rubicone per l’intensa pioggia, quantificata in oltre 100 millimetri dalla mezzanotte alla mattinata di ieri. E l’incubo puntualmente è ritornato. Fortunatamente non si registrano gravi danni alle persone e alle cose. Ci sono state anche anche alcune chiamate ai Vigili del Fuoco per allagamenti di scantinati a Cesena. Dal crinale appenninico fino al mare grande lavoro per cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Cesena, Cesenatico, Bagno di Romagna e Savignano sul Rubicone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna l’incubo del maltempo. Vento forte e 100mm di pioggia. Esondano Pisciatello e Rigossa

Le forti raffiche di vento hanno abbattuto diversi alberi in regione: qui siamo tra Faenza e Russi. Foto Nicola Vai su Facebook

