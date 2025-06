Torna la Scuola di sviluppo | Una visione di futuro per i dirigenti di domani

Torna la scuola di sviluppo, un'opportunità unica per plasmare i leader di domani e costruire un futuro più brillante. Con un progetto dedicato a 25 giovani talenti, dai 16 ai 19 anni, questa iniziativa innovativa di Ferrara si conferma un modello nazionale di formazione e visione. "Un percorso che guarda al futuro, ai giovani e alla stessa città," afferma Francesco Manca, presidente...

Formare la classe dirigente del futuro, valorizzando i talenti locali e promuovendo idee innovative. Questo, in sintesi, il progetto dedicato a 25 giovani, dai 16 ai 19 anni, che la Scuola di sviluppo territoriale di Ferrara mette in campo per il terzo anno consecutivo, una esperienza formativa e innovativa a livello nazionale. "Un percorso che guarda al futuro, ai giovani e alla stessa città – esordisce Francesco Manca, presidente Confagricoltura – con radici saldamente piantate nel territorio. Saranno presenti ricercatori, politici e manager per poter connettere le future giovani classi dirigenti alla rete ferrarese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it