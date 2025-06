Torna la Pedalata tra le Stelle | in bici da Armeno al Mottarone per beneficenza

Dopo un anno di pausa, la magia della “Pedalata tra le Stelle” torna a incantare gli amanti delle due ruote e della solidarietà. Questa quinta edizione, in programma venerdì 20 giugno, partirà da Armeno alle ore 21, culminando con una suggestiva pedalata sotto il cielo stellato fino alla vetta del Mottarone. Un’occasione imperdibile per unire sport, paesaggi mozzafiato e beneficenza. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, perché questa notte tra le stelle sarà davvero speciale!

Organizzata da Edilcusio con il supporto di Bici Sport Mottarone, Acsi.

La “Pedalata tra le Stelle” torna a brillare Il 20 giugno 2025 si sterrà la 5ª edizione della pedalata benefica Armeno–Mottarone con partenza da Armeno (NO) alle ore 21:00 e arrivo in vetta al Mottarone con un importante scopo benefico: il ricavato sarà destinat Vai su Facebook

