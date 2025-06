Torna la marcia per la pace Perugia-Assisi

Torna la marcia per la pace che unisce cuori e città tra Perugia e Assisi, attraverso i borghi e i paesaggi della Toscana e dell'Umbria. Un cammino di speranza e solidarietà, ispirato dall’eredità di Don Lorenzo Milani e dalla forza degli ideali civili e educativi di Barbiana. Dal 30 settembre al 12 ottobre, 228 km attraversando 18 comuni, per ricordare che la pace si costruisce passo dopo passo. Unisciti a noi in questa marcia di impegno e rinascita!

Arezzo, 18 giugno 2025 – Nasce da Barbiana, nel comune di Vicchio (Firenze), luogo simbolo dell'impegnoeducativo e civile di Don Lorenzo Milani, la Marcia Barbiana-Perugia-Assisi, un'iniziativa popolare che dal 30 settembre al 12 ottobre attraverserà 18 comuni tra Toscana eUmbria per un totale di 228 km suddivisi in 13 tappe. L'iniziativa, si spiega in una nota, nasce a Vicchio da un gruppo di cittadini, associazioni, enti, scuole col sostegno dell'Amministrazionecomunale, e si concluderà ad Assisi unendosi alla storica Marcia Perugia-Assisi, che quest'anno si terrà il 12 ottobre, portando un messaggio forte e chiaro: «No alla guerra, no ai conflitti armati, SÌ alla pace, alla giustizia sociale e all'inclusione». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la marcia per la pace Perugia-Assisi

In questa notizia si parla di: assisi - marcia - perugia - torna

Da Barbiana ad Assisi: una marcia di 228 chilometri per la pace - Da Barbiana ad Assisi, una marcia lunga 228 km per riscoprire il valore della pace e dell’impegno civile.

Bando per la formazione di un gruppo di 30 giovani costruttori e costruttrici di pace Se hai tra i 18 e i 30 anni e sei interessato/a a partecipare compila il form disponibile al link qui sotto!? In preparazione della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità. Vu Vai su Facebook

Torna la marcia per la pace Perugia-Assisi; Fondazione Marcia Perugia-Assisi: esclusi dal palco del 15 marzo a Roma; In marcia per la pace: sabato ad Assisi edizione straordinaria.

Roma torna alla Marcia per la pace Perugia-Assisi - Dopo diversi anni di assenza, Roma Capitale torna a partecipare alla Marcia per la Pace Perugia - Riporta roma.repubblica.it

Torna la marcia Perugia-Assisi - Tra gli aderenti alla marcia il cui slogan è «Abbiamo bisogno di un’altra cultura»: Arci, Acli ... Scrive vita.it