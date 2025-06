Torna la Festa de San Piero de Casteo con musica stand gastronomico e spettacoli

Torna con entusiasmo la Festa de San Piero de Casteo, un evento che celebra 55 anni di tradizione e allegria. Dal 25 al 29 giugno, Campo San Pietro si trasformerà in un palcoscenico di musica, spettacoli e prelibatezze gastronomiche, rendendo ogni serata speciale. Un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più belli del passato e creare nuovi ricordi insieme alla community locale. Non mancate!

La tradizionale Festa de San Piero de Casteo raggiunge quest’anno il traguardo delle 55 edizioni. L’iniziativa, inserita nel palinsesto de “Le CittĂ in Festa”, animerĂ Campo San Pietro dal 25 al 29 giugno, con l’apertura ufficiale dello stand gastronomico e delle attivitĂ prevista per mercoledì. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Torna la Festa de San Piero de Casteo con musica, stand gastronomico e spettacoli

In questa notizia si parla di: festa - piero - stand - gastronomico

Al via le celebrazioni della Festa della rosa a San Piero a Grado - Inizia la Festa della Rosa a San Piero a Grado, dall'17 al 27 maggio! La comunitĂ si unisce in una serie di eventi festivi, con il coinvolgimento delle scuole locali.

PONTE PIETRA IN FESTA! Domenica 1 giugno 2025 ? dalle ore 14.30: torneo di calcio giovanile dalle ore 18.00: stand gastronomico con cucina romagnola ore 21.00: concerto live dei Margo' 80 ! Lotteria e giochi per tutta la durata della festa #follo Vai su Facebook

Torna la Festa de San Piero de Casteo con musica, stand gastronomico e spettacoli; Presentata la 55esima edizione della Festa de San Piero de Casteo; San Piero a Ponti celebra la 51° Festa dei Patroni.

Presentata la 55esima edizione della “Festa de San Piero de Casteo” - La tradizionale "Festa de San Piero de Casteo" raggiunge quest'anno il traguardo della 55^ edizione, presentata quest'oggi a Ca' Farsetti ... Si legge su italpress.com

Tutto pronto per la Festa de San Piero de Casteo con stand, musica e intrattenimento - L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, si terrà dal 23 al 30 giugno, mentre Ll vera e propria "festa in ... Come scrive veneziatoday.it