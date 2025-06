Torna in servizio il point turistico in largo Fiorillo sul fronte mare

Torna in servizio il punto turistico di Largo Fiorillo, un crocevia di cultura e accoglienza sul fronte mare della Spezia. Dopo anni di attesa, questo spazio rivive come centro di promozione per le piccole imprese locali dei settori nautica, turismo e commercio, offrendo ai visitatori informazioni preziose sulla città e il territorio. Un’iniziativa nata dalla capacità di collaborare e valorizzare il nostro patrimonio, pronta a rendere ancora più accattivante l’esperienza dei turisti.

La Spezia, 18 giugno 2025 – "Cna, Confcommercio e Confesercenti hanno ottenuto la concessione del chiosco nel 2020, con la convinzione che un punto di promozione per le piccole imprese del settore della nautica, del turismo e del commercio fosse strategico anche per dare informazioni sulla città e il territorio ai tanti turisti che transitano nella zona adiacente al terminal crociere e la passeggiata Morin. L'iniziativa nasce dalla capacità concreta di collaborazione tra le associazioni e il risultato ne sottolinea l'importanza – commentano Giuliana Vatteroni per Cna, Alessandro Corsini per Confcommercio e Fabrizio Capellini per Confesercenti –.

