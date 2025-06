Torna il Piancavallo Revival l' evento più importante per le auto d' epoca

torna il Piancavallo Revival, l'evento più atteso per gli appassionati di auto d'epoca. La 23ª edizione, in programma il 28 e 29 giugno, trasformerà il suggestivo scenario di Piancavallo in un ricco palcoscenico di motori e storia, unendo passione e scoperta del territorio. La manifestazione è un'occasione imperdibile per vivere da vicino il fascino delle auto storiche e riscoprire le bellezze locali, rendendo unico ogni momento di questa avventura sul volante.

