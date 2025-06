Torna il bibliotecario-scrittore. Ferrari illustra il suo “Sottoterra“.

Torna a Limbiate, il bibliotecario scrittore Fabio Ferrari, con il suo attesissimo romanzo d’esordio, “Sottoterra”. Dopo aver studiato e lavorato a Ravenna, Fabio riprende le sue radici per narrare una storia intensa e avvolgente ambientata in un paese immaginario dell’Emilia Romagna. Un viaggio tra misteri, segreti e leggende che affondano nel passato oscuro, pronto a catturare il lettore fin dalle prime pagine. A...

È tornato a Limbiate, dove è cresciuto, ha studiato e lavorato, per presentare il suo romanzo d’esordio, dopo il trasferimento a Ravenna. Fabio Ferrari, 42 anni, è stato ospite in Vlla Mella per la presentazione di “Sottoterra“, romanzo ambientato in un paese immaginario dell’Emilia Romagna, dove approda Remo, dopo la morte della moglie e dove si sviluppa un intrico di segreti, rancori e leggende che affondano le radici di un passato oscuro. A introdurre la serata c’era Michela Borgonovo, bibliotecaria di Limbiate ed ex collega di Fabio. Presente anche l’assessore alla Cultura, Carlo Schieppati, che ha portato il saluto dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it