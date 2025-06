Torna a Parma il PodFest il piccolo Festival del Podcast

torna a Parma il PodFest – Piccolo Festival del Podcast, giunto alla sua quarta edizione, dal 20 al 22 giugno 2025, negli spazi del Centro Giovani Federale. L’evento si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi in Italia per chi ama il podcast e vuole approfondirne linguaggi, forme e innovazioni. Un’occasione imperdibile per ascoltare, condividere e scoprire le ultime tendenze del mondo audio, creando connessioni che trasformano l’ascolto in un’esperienza unica e coinvolgente.

