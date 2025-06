Torino capitale della gastronomia mondiale

Torino si prepara a brillare come capitale mondiale della gastronomia giovedì 19 al Lingotto, ospitando la prestigiosa The World’s 50 Best Restaurants. Un evento imperdibile che rivela i ristoranti più rinomati del pianeta e valorizza il talento culinario italiano, con Lido 84 tra le eccellenze. Questa grande vetrina rappresenta non solo un riconoscimento, ma anche un’opportunità unica per posizionare Torino come destinazione gastronomica di livello internazionale, attirando appassionati e turisti da tutto il mondo.

Il capoluogo piemontese ospita giovedì 19 al Lingotto la più grande manifestazione gastronomica mondiale, la The World’s 50 Best Restaurants, che stila la lista dei migliori ristoranti del mondo. Un evento molto atteso per conoscere la classifica (l’anno scorso vinse Disfrutar a Barcellona e il primo italiano di Lido 84 al 12° posto) ma anche per l’impatto economico e mediatico su un territorio che potrebbe imporsi come destinazione gastronomica globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Torino capitale della gastronomia mondiale

