Torino ancora lavori al Robaldo | a che punto è il centro sportivo granata – VIDEO

Turino, ancora lavori al Robaldo: il futuro centro sportivo dei granata prende forma. Sono in corso importanti sviluppi per creare un polo all’avanguardia dedicato alle giovanili, dall’Under 12 alla Primavera. Scopriamo insieme a che punto sono i lavori e cosa resta da completare per realizzare questa grande ambizione dei tifosi e della società. Il progetto si avvia verso la sua definitiva realizzazione, promettendo un futuro brillante per le giovani promesse del Torino.

Torino, ancora lavori all’impianto del Robaldo, vediamo a che punto è e cosa manca al futuro centro sportivo dei granata. Il video (Lorenzo Bosca – Inviato al centro sportivo Robaldo). Continuano i lavori al Robaldo. Parliamo, naturalmente, del futuro centro sportivo del Torino: destinato ad accogliere le formazioni giovanili granata dall’Under 12 fino alla Primavera. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, ancora lavori al Robaldo: a che punto è il centro sportivo granata – VIDEO

Toro, partiti al Robaldo i lavori per il centro sportivo delle giovanili - Da poche ore, infatti, il Torino ha avviato i lavori al centro sportivo Robaldo dove, nel giro di un anno e mezzo, nascerà un centro di allenamento all’avanguardia per le giovanili granata. Scrive gazzetta.it

Il 2024 sarà l'anno della rinascita del centro sportivo Robaldo, la "casa" del settore giovanile del Torino - Il nuovo centro sportivo del Torino, il "Robaldo" di strada Castello di Mirafori a Torino sarà realtà entro maggio 2025 anche se l'obiettivo dichiarato da parte del presidente del Toro ... Come scrive torinotoday.it