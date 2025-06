Torgiano si sente male in farmacia | dottoresse gli salvano la vita

Un improvviso malore in farmacia ha suscitato grande preoccupazione a Torgiano, quando due farmaciste coraggiose hanno prontamente soccorso un uomo in difficoltà. La loro prontezza e competenza hanno fatto la differenza, garantendo la sua sicurezza in attesa dell’arrivo del 118. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in ospedale, dove...

Si sente male in farmacia e viene soccorso da due farmaciste. È accaduto alla Farmacia Ricci di Torgiano, dove un uomo ha accusato un improvviso malore ed è stato subito aiutato dalle due farmaciste in attesa dell'arrivo del 118. Una volta stabilizzato l'uomo è stato trasportato in ospedale, dove. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Torgiano, si sente male in farmacia: dottoresse gli salvano la vita

