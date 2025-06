Tony Cash | l’influencer 12enne che difende sul serio l’onore della cucina italiana

Tony Cash, il talentuoso influencer di soli 12 anni, sta conquistando il web con la sua passione autentica per la cucina italiana. Nato a New York, si è fatto conoscere per la sua ferma difesa dell’onore della nostra tradizione culinaria, affrontando con entusiasmo e determinazione chi insulta le radici italiane o sbaglia a pronunciare i nomi dei piatti più amati. La sua energia contagiosa invita tutti a riscoprire e rispettare la vera essenza della nostra cultura gastronomica.

Il giovane newyorkese diventato virale per l’appassionata crociata contro chi insulta le sue origini italiane e chi pronuncia male i nomi dei cibi italiani. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Tony Cash: l’influencer 12enne che difende (sul serio) l’onore della cucina italiana

