Tonali Juventus il centrocampista si allontana dalla Vecchia Signora! Sono due i fattori che complicano la trattativa | ecco quali!

Il trasferimento di Sandro Tonali dalla Juventus al Newcastle si fa sempre più difficile, complicato da due fattori chiave. La trattativa si arena tra questioni economiche e la forte concorrenza sul mercato. La Juventus resta alla finestra, sperando di superare gli ostacoli e riaccendere il sogno di riportare il centrocampista in bianconero. Ma quali sono esattamente gli ostacoli che frenano questa operazione?

Tonali Juventus, si fa difficile l’approdo del centrocampista del Newcastle bianconero: sono due i fattori che complicano l’affare!. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Juventus, che ha tra gli obiettivi principali di questa sessione estiva anche l’inserimento in rosa di almeno un nuovo centrocampista di spessore. Il sogno Tonali del Newcastle sembra ogni giorno più in salita. Come ben sappiamo, l’ex centrocampista del Milan viene valutato eccessivamente dal club inglese, che non è molto propenso a liberarsene. Ma non solo. Il numero 8 della Nazionale guadagna uno stipendio troppo elevato per le casse bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juventus, il centrocampista si allontana dalla Vecchia Signora! Sono due i fattori che complicano la trattativa: ecco quali!

