Tomori Juventus contatti riavviati | c’è l’apertura da parte del Milan! Importanti novità sul futuro del difensore inglese Ultimissime

Il mercato infiamma le ultime settimane con una notizia che potrebbe rivoluzionare il futuro di Fikayo Tomori: la Juventus riavvia i contatti con il Milan, che ora si dimostra più aperto alla cessione rispetto al passato. Una svolta sorprendente, pronta a cambiare gli equilibri della difesa italiana. Scopri tutti gli ultimi aggiornamenti e le possibili implicazioni di questa trattativa che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di calcio.

Tomori Juventus, contatti riavviati: c’è l’apertura del Milan per la possibile cessione del calciatore. Tutti gli aggiornamenti di mercato sul difensore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe riavviato i contatti per Fikayo Tomori. La novità che emerge è una sorprendente apertura da parte del Milan: i rossoneri, dopo il no dello scorso gennaio, sarebbero ora propensi alla cessione del difensore inglese. L’ultima parole spetterà a Massimiliano Allegri. Arrivano importanti conferme, però, anche sul fronte Tomori- Juve. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tomori Juventus, contatti riavviati: c’è l’apertura da parte del Milan! Importanti novità sul futuro del difensore inglese. Ultimissime

