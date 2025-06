Tommaso Della Rosa | dalla Curva al ruolo di capo allenatore del Pistoia Basket

città, dimostrando che con dedizione, passione e un sogno nel cuore tutto si può realizzare. Tommaso Della Rosa incarna l’anima del vero sport: determinazione e amore per il gioco, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi con il Pistoia Basket. La sua storia è un esempio di come il talento e la grit possono far volare anche le ambizioni più grandi.

Tommaso Della Rosa è il nuovo capo allenatore del Pistoia Basket. Detto così è una notizia come tante che accompagnano la calura di questi primi giorni di mercato, ma la realtà è un’altra. La promozione a capo allenatore di Tommaso Della Rosa a queste latitudini non è una notizia come tante ma è una bella favola di sport, passione e voglia di arrivare. È una storia di un bambino che dalla Curva Pistoia è arrivato ad allenare la squadra della sua città. Già, Tommaso è entrato per la prima volta al palazzetto da ragazzino con tanto di sciarpa e tanta voce da mettere a disposizione della curva per incitare la propria squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tommaso Della Rosa: dalla Curva al ruolo di capo allenatore del Pistoia Basket

