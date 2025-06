Tom Cruise riceverà l’Oscar alla carriera insieme a Dolly Parton Debbie Allen e Wynn Thomas

Un grande traguardo si avvicina sul tappeto rosso di Los Angeles: Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen e Wynn Thomas saranno onorati con gli Oscar alla carriera durante i Governors Awards 2025. Un riconoscimento che celebra decenni di eccellenza artistica e innovazione nel mondo dello spettacolo. Questa cerimonia segna un momento speciale, soprattutto per Cruise, che riceverĂ la sua prima statuetta. Un evento imperdibile che rende omaggio ai giganti del cinema e della musica.

Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen e Wynn Thomas riceveranno gli Oscar onorari durante i Governors Awards 2025, in programma il 17 novembre a Los Angeles: è la prima statuetta in carriera per Cruise. L’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato i destinatari degli Oscar onorari 2025, che saranno consegnati durante la 15ÂŞ edizione dei Governors Awards, in programma il 17 novembre a Los Angeles. I premi andranno a quattro figure di spicco del mondo dell’audiovisivo: Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen e Wynn Thomas. Il Premio alla carriera dell’Academy (Academy Honorary Award) è uno dei riconoscimenti piĂą prestigiosi del settore, conferito per l’insieme della carriera, per contributi eccezionali al cinema e per il servizio reso all’industria cinematografica e alla comunitĂ . 🔗 Leggi su Spettacolo.eu