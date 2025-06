Tom Cruise riceverà il premio Oscar alla carriera

Una stella di Hollywood da decenni, Tom Cruise si prepara a ricevere il suo primo Oscar alla carriera, un traguardo che celebra il suo straordinario percorso nel mondo del cinema. Dopo 25 anni dalla sua prima nomination per "Nato il quattro luglio", l’attore sarà onorato il 16 novembre ai Governors Awards di Los Angeles. Un riconoscimento meritato per un’icona che ha definito un’epoca.

A 25 anni dalla sua prima nomination per Nato il quattro luglio, Tom Cruise riceverĂ il suo primo Oscar. L’icona del cinema di Hollywood ritirerĂ un premio alla carriera il 16 novembre, durante la 16esima edizione dei Governors Awards che si terrĂ all’Ovation Hollywood di Los Angeles. Con lui anche la coreografa e attrice Debbie Allen e lo scenografo Wynn Thomas. A Dolly Parton invece il Jean Hersholt Humanitarian Award per il suo impegno umanitario. L’annuncio della presidente dell’Academy Janet Yang: «Celebreremo quattro personaggi leggendari, le cui straordinarie carriere e il cui impegno per la nostra comunitĂ cinematografica continuano a lasciare un segno duraturo». 🔗 Leggi su Lettera43.it