Tom Cruise riceve l’Oscar onorario ai Governors Awards 2025

Il mondo del cinema si prepara a celebrare le eccellenze con grande entusiasmo: per la prima volta, Tom Cruise riceverà l’Oscar onorario ai Governors Awards 2025. L’evento, in programma il 16 novembre al Ray Dolby Ballroom di Ovation Hollywood, renderà omaggio a personalità straordinarie che hanno lasciato un’impronta indelebile nel settore. Un momento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, che si concluderà con emozioni e ricordi indimenticabili.

annuncio degli onori dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per il 2025. La prestigiosa Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha reso noto i nomi dei protagonisti che riceveranno riconoscimenti speciali durante la prossima edizione dei Governors Awards. La cerimonia, prevista per il 16 novembre 2025, si svolgerà al Ray Dolby Ballroom di Ovation Hollywood e vedrà l'attribuzione di premi onorari a personalità di spicco del mondo dello spettacolo. categorie e destinatari degli Oscar onorari. Il premio Oscar onorario viene assegnato a figure che si sono distinte per contributi eccezionali nel campo cinematografico o per il sostegno all' arte cinematografica.

