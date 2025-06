Tocca a Santo Spirito | in lizza Taverni e Pineschi I punteggi

Tutto è pronto per una serata di emozioni intense nel cuore di Porta Santo Spirito, dove i più temerari si sfidano nella tradizionale lizza. Tra coraggio e strategia, Taverni e Pineschi si contendono i punteggi, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa appassionante rivalità. Chi conquisterà il traguardo? La sfida sta per infiammare la piazza, e il pubblico è in trepidante attesa di scoprire il vincitore.

Tocca a Porta Santo Spirito farsi vale sulla lizza. Ore 21.55 - Il primo a scendere verso il pozzo è Elia Taverni con la Farfalla. Riceve la lancia e si prepara a correre la prima carriera. Ore 21.56 - Partito. Affronta il Burato con decisione e cerca subito il centro del tabellone. Attesa.

