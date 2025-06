TNA | Possibile infortunio al braccio per Elijah

Durante il match, Elijah ha subito un incidente al braccio sinistro mentre tentava una mossa iconica di The Undertaker, sollevando preoccupazioni sulla sua salute e sulle sue future apparizioni in TNA. Con Yoshiki Inamura e Josh Briggs al suo fianco, Elijah ha affrontato Trick Williams, AJ Francis e Wes Lee in un incontro che potrebbe aver segnato non solo il suo fisico, ma anche il suo cammino nel mondo del wrestling. La sua condizione resta sotto stretta osservazione, sperando in una pronta ripresa.

Elijah potrebbe aver riportato un infortunio serio dopo l'ultima puntata di NXT. Durante un tag team match, sembra si sia fatto male al braccio sinistro mentre tentava una mossa resa celebre da The Undertaker, un incidente che potrebbe ora compromettere le sue prossime apparizioni in TNA. In squadra con Yoshiki Inamura e Josh Briggs, Elijah ha affrontato Trick Williams, AJ Francis e Wes Lee durante la puntata di martedì. Nel momento in cui ha camminato sulle corde per eseguire la classica " old school " dell' Undertaker, è atterrato in modo innaturale e da quel momento ha visibilmente protetto il braccio sinistro per il resto del match.

