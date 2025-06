Tlon | Esame di maturità che senso ha?

L’esame di maturità, un tempo simbolo di crescita e conquista, rischia di trasformarsi in un peso insopportabile. È uno dei pochi riti di passaggio ancora presenti, ma oggi spesso genera ansia, paura di fallimento e senso di inadeguatezza, come se si dovesse funzionare come una macchina perfetta. È ora di riscoprire il suo vero valore: un momento di crescita autentica e di confronto con sé stessi.

