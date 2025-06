Tiromancino Federico Zampaglione intona alla chitarra ‘La descrizione di un attimo’

Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, ha condiviso il significato profondo di 'La descrizione di un attimo' in occasione della ristampa celebrativa per i 25 anni dell’album, prevista per venerdì 20 giugno. Un progetto nato per rompere gli schemi e sfidare le convenzioni musicali di allora, segnando un passo importante nella storia della musica italiana. Scopri come questa pietra miliare continua a ispirare generazioni e a superare i confini del tempo.

Il leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione, ha raccontato ‘ La descrizione di un attimo ‘, incontrando i giornalisti in occasione dell’uscita dell’edizione celebrativa per i 25 anni dell’album, prevista per venerdí 20 giugno. “Aveva l’obiettivo di rompere tutta una serie di schemi. In quel periodo la musica era settorializzata, da una parte c’era il pop da alta classifica, Eros, Lorenzo e gli altri. Dall’altra c’era la musica alternativa, fatta da band che giravano nel circuito dei centri sociali, con un approccio opposto, che non andava in radio e in tv. Questo disco era una scommessa perché voleva riuscire a piazzarsi nel mezzo tra questi due mondi”, spiega il cantautore romano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tiromancino, Federico Zampaglione intona alla chitarra ‘La descrizione di un attimo’

In questa notizia si parla di: tiromancino - federico - zampaglione - descrizione

“I sold out ai concerti sono finti, sono gli artisti a rimetterci e a pagare. Succede da 30 anni”: l’accusa di Federico Zampaglione dei Tiromancino - Da oltre tre decenni, il mondo dei concerti si trova ad affrontare un fenomeno inquietante: i sold out finti, pratiche che danneggiano artisti e fan.

Federico Zampaglione: "Dai biglietti a 1 euro ai free pass. Vi svelo il racket dei finti sold out che distrugge i giovani" spettacoli.tiscali.it/musica/articoli/zampaglione-tiromancino-finti-sold-out-concerti-industria-musicale/ Vai su Facebook

Vi invito a leggere il post di Federico Zampaglione #tiromancino sui finti sold out e di come funziona il mondo della #musica oggi Vai su X

Tiromancino: “La descrizione di un attimo” compie 25 anni; Tiromancino: l’album “La descrizione di un attimo” torna per i suoi 25 anni; Sanremo 2025, i Tiromancino e l’ex: perché Federico Zampaglione e Riccardo Sinigallia si trovano….

Tiromancino: “La descrizione di un attimo” compie 25 anni - Così Federico Zampaglione commenta, in un incontro con i media, il traguardo del quarto di secolo de “La descrizione di un attimo”, album che venticinque anni ... Come scrive rockol.it

Tiromancino, '25 anni fa il passaporto per la libertà' - Un festeggiamento accompagnato da un tour con cui i Tiromancino ripercorrono il loro quinto lavoro di studio, un album diventato la colonna sonora di una generazione grazie al brano che gli dà il ... Si legge su ansa.it