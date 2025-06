Tir intelligenti e nuovi colossi della strada | la rivoluzione dei camion parte dall’Asia

Il futuro della mobilità sta rapidamente evolvendosi, e l'Asia si conferma protagonista di questa rivoluzione. Dopo aver abbandonato le auto elettriche tradizionali, il focus si sposta su tecnologie all’avanguardia come camion intelligenti e grandi colossi della strada. Innovazioni che promettono di cambiare radicalmente il nostro modo di muoverci, rendendo i viaggi più sicuri, efficienti e sostenibili. Ma cosa ci riserva il prossimo capitolo di questa avventura?

Le auto elettriche? Sono già il passato, almeno in Asia, e almeno per quanto riguarda i “semplici” veicoli da ricaricare. A queste latitudini il dossier della mobilità ha infatti raggiunto un livello superiore, un livello che abbraccia tematiche avanzate quali batterie super resistenti, la guida autonoma, addirittura le auto volanti (ne abbiamo parlato qui ). Da qualche mese sta però prendendo piede un altro tema destinato a rivoluzionare il settore dei trasporti: i camion senza conducente. Detto altrimenti, il focus sta passando dal saturo mercato delle quattro ruote a quello dei tir. In Cina, per esempio, da settimane l’uso commerciale di camion autonomi sta guadagnando slancio nel campo della logistica. 🔗 Leggi su It.insideover.com