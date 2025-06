Tir carico di scatolette di tonno si schianta e si ribalta incidente sulla A2 Salerno-Reggio | caos traffico

Un incidente spettacolare sulla A2 Salerno-Reggio Calabria ha trasformato il traffico in un caos totale: un tir carico di scatolette di tonno si schianta e si ribalta all’altezza dello svincolo di Campagna. L’autista è rimasto ferito, mentre le autorità lavorano senza sosta per ripristinare la viabilità. La scena ha catturato l’attenzione di tutti gli automobilisti coinvolti, creando lunghe code e disagi inaspettati. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica mattinata.

Incidente all'altezza dello svincolo di Campagna sull'autostrada A2 Salerno-Reggio. Ferito l'autista del tir.

