Ti uccido come Saman Il papà indiano alla figlia | | Devi vivere all’italiana

Oggi, questa giovane donna lotta per i propri diritti e libertà, sfidando le pesanti catene di un passato tormentato. La sua storia è un potente monito sul conflitto tra tradizione e integrazione, e sulla forza di chi decide di rompere il silenzio per costruire un futuro di autonomia e rispetto. Una vicenda che ci invita a riflettere sulle sfide interculturali e sull’importanza di proteggere i più vulnerabili.

Volevano salvarla dalla loro stessa cultura, tenerla lontana da connazionali indiani e pachistani che ritenevano pericolosi e insegnarle a vivere come un’italiana. Ma per farlo, secondo l’accusa, avrebbero usato proprio quei metodi autoritari e violenti dai quali dicevano di volersi allontanare. È la storia di una ragazza oggi maggiorenne che ha denunciato il padre e la matrigna per anni di maltrattamenti subiti sin da quando aveva 12 anni. Oggi vive in una struttura protetta, lontana da Ravenna e lontana soprattutto da quei genitori che, a detta sua, hanno trasformato la promessa di una nuova vita in una prigione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net