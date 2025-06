Ti taglio la gola | parcheggiatore abusivo minaccia un poliziotto che si rifiuta di pagare arrestato

Un episodio di forte tensione si è verificato a Catania, dove un parcheggiatore abusivo minaccia un poliziotto con un'irriverente frase: "ti taglio la gola". Già noto alle forze dell'ordine, l’uomo di 39 anni è stato arrestato per tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di intervenire con fermezza contro chi mette a rischio la sicurezza pubblica, restando vigili e determinati nel mantenere l’ordine.

Un 39enne straniero, parcheggiatore abusivo già noto alle forze dell'ordine in quanto più volte sanzionato anche in passato, è stato arrestato dagli agenti delle motovolanti della questura di Catania in via Carlo Felice Gambino. Le accuse a suo carico sono tentata estorsione e minaccia a pubblico.

