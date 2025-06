Ti portiamo la coppa in ospedale la promessa ad Achille Polonara dei compagni della Virtus Bologna | la festa Scudetto in videochiamata

La Virtus Bologna ha vinto il suo 17° scudetto, e i compagni promettono di portare la coppa in ospedale per Achille Polonara, desideroso di condividere questa vittoria. La festa scudetto si è trasformata in un momento di grande emozione, grazie a una videochiamata speciale che ha unito il team e il talento bianconero in un abbraccio virtuale. Una dimostrazione di solidarietà e spirito di squadra che lascia il segno.

La Virtus Bologna ha conquistato il campionato di basket italiano 2025, imponendosi con un netto 3-0 nella serie finale contro Brescia. Tra i protagonisti di questa impresa ci sono stati campioni come Toko Shengelia, Marco Belinelli e Daniel Hackett, ma sul parquet mancava una figura importante: Achille Polonara. L’ala bianconera è attualmente ricoverata all’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, dove ha iniziato le cure dopo la recente diagnosi di leucemia. La videochiamata dopo la vittoria. Nonostante l’assenza fisica, Polonara è stato simbolicamente presente durante tutta la serata. Al termine della partita, appena suonata la sirena che ha sancito il 17° scudetto della Virtus, i giocatori si sono collegati in videochiamata con il loro compagno. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: achille - polonara - virtus - bologna

Achille Polonara ha la leucemia, “è ricoverato”: l’annuncio choc della Virtus Bologna - Una notizia sconvolgente scuote il mondo del basket italiano: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e della Nazionale, è stato ricoverato con diagnosi di leucemia.

La Virtus Bologna vince lo scudetto e videochiama Achille Polonara: “Ti portiamo la coppa in ospedale” Vai su X

La Virtus Bologna vince 96 a 74 contro la Germani Brescia e si laurea campione. Solo 24 ore prima la notizia della leucemia mieloide diagnostica a Achille Polonara a cui è arrivato l’affetto di tutta la squadra e la dedica per la vittoria Vai su Facebook

Forza Polonara, la Virtus Bologna pensa già al rinnovo; Virtus Bologna in campo per il riscaldamento con una maglia per Achille Polonara; La Virtus Bologna è campione d'Italia: 3-0 a Brescia, il 17esimo titolo con dedica speciale ad Achille Polonar.

La Virtus Bologna vince lo scudetto e videochiama Achille Polonara: “Ti portiamo la coppa in ospedale” - La Virtus Bologna è campione d’Italia della Serie A di basket per la diciassettesima volta. Lo riporta tg.la7.it

Polonara non può avere contatti con l’esterno, la Virtus ha il permesso di fargli toccare il trofeo - La Virtus Bologna torna nella notte da Brescia dopo aver vinto lo Scudetto di basket e per prima cosa va in ospedale a fare visita ad Achille Polonara ... Riporta fanpage.it