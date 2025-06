Thuram confermato titolare in mediana? La decisione di Tudor per Al Ain Juve | ecco la scelta sul centrocampista francese Ultime

Con l'inizio imminente del Mondiale per Club, la Juventus si prepara a scendere in campo con una formazione affidabile e strategica. Igor Tudor ha già deciso: Khephren Thuram sarà titolare in mediana, confermando le sue qualità e il ruolo chiave nel progetto bianconero. La scelta del tecnico italiano punta a garantire equilibrio e solidità , elementi fondamentali per affrontare al meglio l’Al Ain e puntare alla vittoria.

Thuram confermato titolare in mediana? La decisione di Tudor per il debutto al Mondiale contro l’Al Ain. Cosa filtra sul francese. Manca sempre meno al debutto della Juventus contro l’Al-Ain nel nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA. Igor Tudor ha già fatto gran parte delle sue scelte di formazione. Ci sarà sicuramente dal primo minuto Khephren Thuram: il centrocampista bianconero agirà in mediana. Con capitan Locatelli non al meglio, dovrebbe essere McKennie ad affiancarlo davanti alla difesa. LE PROBABILI FORMAZIONI DI AL AIN JUVE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram confermato titolare in mediana? La decisione di Tudor per Al Ain Juve: ecco la scelta sul centrocampista francese. Ultime

