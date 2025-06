Thuram allarme affaticamento! Le ultime dall’allenamento verso Inter-Urawa

L’Inter si prepara con entusiasmo alla sfida di sabato contro l’Urawa, ma un’ombra si proietta sulle speranze nerazzurre: le ultime notizie indicano un possibile affaticamento per Thuram, elemento chiave nella rosa di Chivu. Dopo il pareggio contro il Monterrey, i biancazzurri sono tornati in campo a Los Angeles, concentrati sulla strategia per affrontare al meglio l’avversario giapponese. La questione fisica del francese potrebbe rivelarsi decisiva nel futuro prossimo della squadra.

La squadra di Chivu torna ad allenarsi, dopo il pareggio contro il Monterrey, in vista di Inter-Urawa di sabato. Arrivano però cattive notizie sulle condizioni fisiche di Thuram. NUOVO ALLENAMENTO – L’Inter è tornata ad allenarsi sui campi dell’Università di Los Angeles dopo la sfida d’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey andata in scena la scorsa notte (orario italiano). Proprio dalla seduta di scarico di oggi, in vista della preparazione del secondo match del girone, contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, arrivano spiacevoli notizie per Cristian Chivu legate alle condizioni fisiche di Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram, allarme affaticamento! Le ultime dall’allenamento verso Inter-Urawa

In questa notizia si parla di: inter - thuram - allenamento - urawa

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Gds – Oaktree rimborsa una parte del bond. Inter, giù debito e interessi. Bilancio sorride Il rifinanziamento era nell’aria, adesso arriva la conferma ufficiale, seppur per via indiretta. L’Inter ha annunciato di voler rimborsare anticipatamente il bond da 415 milioni Vai su Facebook

Inter, Thuram a piccoli passi verso il recupero: può farcela per la sfida alla Juventus; Moviola Inter-Bayern Monaco, contatto Laimer-Thuram: era calcio di rigore per i nerazzurri?; Inzaghi a Sky: Vedremo nelle prossime ore se Thuram partirà dal 1'. Barça tra le migliori al mondo....

Inter, si ferma Thuram: problema ai flessori, a rischio per gli Urawa Red Diamonds - L`impatto di Marcus Thuram sull`esordio al Mondiale per Club dell`Inter non è stato sicuramente di quelli da incorniciare. Da msn.com

Inter, infortunio Thuram: leggero affaticamento ai flessori - Dopo il pareggio all'esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey (finita 1- sport.sky.it scrive