Thuram a DAZN | Posso diventare più forte in tutto Non posso dire che sono a casa esserlo alla Juve vuole dire aver vinto o fare quello che gli altri grandi giocatori hanno fatto

Thuram, stella della Juventus, si apre a DAZN con un messaggio di determinazione e ambizione. In vista dell’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain, il centrocampista rivela la sua volontà di crescere ogni giorno, senza mai accontentarsi. La strada verso il successo si costruisce passo dopo passo, e Thuram ci ricorda che la vera forza sta nella continua voglia di migliorarsi. E tu, sei pronto a seguire il suo esempio?

Thuram a DAZN: tutte le dichiarazioni del centrocampista della Juve in vista dell'esordio al Mondiale per Club. Il centrocampista della Juve Thuram ha parlato a DAZN in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro l'Al Ain. PAROLE – «Penso che posso sempre migliorarmi. Tutti i giorni posso diventare più forte. Non vado a dire dove posso diventare il migliore perché ci sono altri che guardano e non posso dirlo adesso. Posso diventare più forte in tutto». TANTI FRANCESI – «Ci sono tanti francesi, non posso dire che sono a casa. Per me se sei a casa alla Juve vuol dire tante cose, che hai vinto qua e che hai fatto tante cose.