Thunderbolts | Julia Louis-Dreyfus rivela che i Nuovi Vendicatori erano già nei piani dei Marvel Studios

Secondo l'attrice, i Marvel Studios avevano già previsto il rebranding della squadra Thunderbolts come New Avengers ben prima dell'inizio delle riprese. A pochi giorni dall'uscita in sala, i Marvel Studios hanno avviato ufficialmente il rebranding della squadra protagonista di Thunderbolts con una nuova identità: I Nuovi Vendicatori. La promozione è già visibile attraverso poster aggiornati, video dietro le quinte e installazioni pubblicitarie. Sebbene il titolo del film rimanga Thunderbolts - con l'asterisco* a indicare un colpo di scena narrativo - nel finale, è Valentina Allegra de Fontaine a ribattezzare pubblicamente il gruppo, rivendicandone l'eroismo per proteggersi da possibili conseguenze legali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it