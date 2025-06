Thomas Easterly e l’idea lampo di scattare la prima foto di un fulmine!

Thomas Easterly, pioniere della fotografia, sfidò il tempo e la scienza per catturare l'immensa energia dei temporali. In un’epoca in cui le fotocamere erano lente e i fulmini ancora un mistero, nel 1847, questo audace innovatore si avventurò lungo il Mississippi, pronto a immortalare l’attimo che avrebbe rivoluzionato la nostra percezione del cielo. La sua idea lampo aprì la strada a nuove frontiere nel mondo della fotografia e della meteorologia, lasciando un segno indelebile nella storia.

C'è stato un tempo in cui le fotocamere erano più lente di un bradipo e i temporali erano considerati ancora qualcosa di misterioso. Un uomo di nome Thomas Easterly osò spingersi verso l'impossibile: fotografare per la prima volta un fulmine! Correva l'anno 1847 e il giovane fotografo originario del Vermont si trasferì nel Midwest, dove assieme al collega Frederick Webb, viaggiò lungo il fiume Mississippi come rappresentante per l'associazione fotografica Art Union Daguerreotype. Durante questo periodo realizzarono ritratti di noti criminali e di capi tribù di nativi americani. Il lavoro fotografico finale fu talmente apprezzato da dare la possibilità a Easterly di aprire una sua galleria a St.

