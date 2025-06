Theo Hernandez Juve l’Al Hilal torna alla carica! Il piano di Inzaghi per portarlo in Arabia | cosa sta succedendo Bianconeri in corsa?

Il mercato si infiamma tra ultime trattative e colpi di scena: l’ Al Hilal non molla Theo Hernandez, riaccendendo le speranze dei sauditi di portare il talento del Milan in Arabia. La Juventus, nel frattempo, monitora attentamente la situazione, mentre Inzaghi studia un piano per rinforzare la rosa. Cosa succederà nelle prossime settimane? Restate sintonizzati, perché il calciomercato non smette mai di sorprendere.

Theo Hernandez Juve, l’Al Hilal torna alla carica per il terzino dei bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti. L’ Al-Hilal è tornato alla carica per Theo Hernandez, rinnovando l’interesse per il terzino sinistro del Milan. Il club saudita punta a riaprire l’operazione, ma tutto dipenderà dalla volontà del calciatore. Il terzino accostato anche al calciomercato Juve, infatti, continua a mostrarsi rigido sulla possibilità di trasferirsi in Arabia, rendendo la trattativa complessa senza il suo ok. In caso di nuovo rifiuto, l’Al-Hilal sarebbe pronto a virare su un profilo già sondato in passato: Angeliño, rientrato alla Roma dopo il prestito al Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juve, l’Al Hilal torna alla carica! Il piano di Inzaghi per portarlo in Arabia: cosa sta succedendo. Bianconeri in corsa?

In questa notizia si parla di: hernandez - hilal - carica - theo

Calciomercato.com – Milan, l’Al-Hilal non molla Theo Hernandez: cosa filtra | Primapagina - Nel cuore di Milan, una giornata intensa ha visto incontri chiave a Casa Milan, mentre le voci di mercato si intensificano: il Barcellona insiste su Theo Hernandez e l’Al-Hilal non molla la presa.

MEDIASET - Milan, l'Al Hilal tornerà alla carica per Theo Hernandez https://ift.tt/xDd0MzN Vai su X

#Calciomercato #Milan, l'Al-Hilal torna alla carica per #TheoHernandez Vai su Facebook

Milan, l'Al-Hilal non molla Theo Hernandez: cosa filtra; Tutto aperto per Theo all'Al-Hilal: decide il giocatore; Al Hilal, non tramonta la pista Hernandez: nuovi contatti con il giocatore.

Theo Hernandez Juve, l’Al Hilal torna alla carica! Il piano di Inzaghi per portarlo in Arabia: cosa sta succedendo. Bianconeri in corsa? - Theo Hernandez Juve, l’Al Hilal torna alla carica per il terzino dei bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti L’Al- Come scrive juventusnews24.com

Milan, Theo Hernandez è ancora un obiettivo dell'Al-Hilal: accordo vicino tra le società, la scelta ora spetta al francese - Dopo il naufragio della trattativa con l'Atletico Madrid il club arabo è tornato alla carica per il terzino rossonero, avvicinandosi alle richie ... Riporta eurosport.it