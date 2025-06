Theo Hernandez Juve adesso il Milan teme questa possibilità | vuole cederlo subito! I bianconeri fiutano l’affare e provano a fiondarsi così! L’indiscrezione

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è più incerto che mai, con la Juventus pronta a colmare il vuoto. I bianconeri fiutano l’affare e cercano di affrettarsi, mentre i rossoneri temono di perdere il loro terzino francese. La tensione cresce, e tutto potrebbe cambiare in un istante. Ma quale sarà la prossima mossa? Scopriamolo insieme.

Theo Hernandez Juve: i bianconeri tornano in corsa per il terzino rossonero! Il Diavolo non vuole correre quel rischio. Theo Hernandez e il Milan sono ufficialmente ai ferri corti. Il terzino francese vorrebbe andare via, potendo godere dell’interesse del calciomercato Juventus. Ed è proprio su quel gradimento che cominciano a contare i rossoneri. Stando a quanto espresso dal QS, l a dirigenza del Diavolo non ha alcuna intenzione di perdere a zero il forte terzino francese e gradirebbe cederlo dentro questa finestra di calciomercato. In questo scenario potrebbe inserirsi il club bianconero. Come? Attraverso uno scambio con Dusan Vlahovic, che gradirebbe andare al Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com