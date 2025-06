The Day Of The Jackal – stagione 2 riceve un nuovo entusiasmante aggiornamento da Eddie Redmayne

Preparati a vivere un’emozionante avventura con la seconda stagione di The Day of the Jackal, che si arricchisce di un entusiasmante aggiornamento da parte di Eddie Redmayne. L’attore britannico ha lasciato i fan in fermento svelando dettagli esclusivi sul suo ruolo, continuando a mantenere alta l’attenzione su questo avvincente thriller basato sull’omonimo romanzo di Frederick Forsyth. La suspense è alle stelle: scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova, imperdibile stagione!

Eddie Redmayne ha stuzzicato i fan con un nuovo entusiasmante aggiornamento sul suo imminente ritorno nella seconda stagione di The Day of the Jackal. Basato sull’omonimo romanzo di Frederick Forsyth del 1971, Redmayne è il terzo attore a interpretare il misterioso assassino noto come lo Sciacallo, dopo che i precedenti adattamenti cinematografici hanno visto il personaggio interpretato da Edward Fox nel 1973 e Bruce Willis nel The Jackal del 1997. Accolto con recensioni largamente positive e valse a Redmayne numerose nomination, The Day of the Jackal è stato rinnovato per una seconda stagione poco dopo il suo debutto in streaming nel novembre 2024. 🔗 Leggi su Cinefilos.it