The Couple Andrea Tabanelli parla dell' esperienza nel reality | Stavo diventando matto

Andrea Tabanelli, il carismatico 34enne di Ravenna, ci apre le porte della sua avventura nel reality “The Couple”, condividendo emozioni intense e sfide uniche. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, l’ex concorrente rivela come l’esperienza lo abbia messo a dura prova, ma anche arricchito. Con la sua sincerità, Andrea ci invita a scoprire cosa significa vivere sotto i riflettori e affrontare l’inaspettato: una testimonianza che cattura cuore e attenzione.

Il 34enne originario di Ravenna, Andrea Tabanelli, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha parlato della sua recente avventura televisiva in The Couple, insieme al suo amico, Antonino Spinalbese. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Couple, Andrea Tabanelli parla dell'esperienza nel reality: "Stavo diventando matto"

In questa notizia si parla di: couple - andrea - tabanelli - parla

Il giro di conferme della Stadium Mirandola per la Serie A3 CREDEM Banca 2025/2026 parte dai coach: Roberto Bicego e Andrea Pinca sono #ancoragialloblù! Leggi le dichiarazioni dei tecnici e del DS Anastasi al link qui sotto https://bit.ly/4kIqQK2 Vai su Facebook

The Couple, Andrea Tabanelli parla dell'esperienza nel reality: Stavo diventando matto; Andrea Tabanelli a The Couple, chi è: la carriera da calciatore, il nuovo lavoro da dj, la fidanzata e il prof; Andrea Tabanelli, chi è l'ex calciatore a The Couple (ora DJ).

Antonino Spinalbese ed Elena Barolo sono una coppia? Parla l’ex coinquilino a The Couple e svela come starebbero le cose - All'interno del programma The Couple abbiamo conosciuto meglio Andrea Tabanelli ex calciatore che vanta un trascorso in serie A ... Secondo isaechia.it

The Couple, Antonino Spinalbese parla di Belen: “Per Luna Marì farei tutto, anche rinnamorami di sua madre” - Nella puntata di lunedì 14 aprile di The Couple, Antonino Spinalbese parla delle difficoltà ... Si legge su fanpage.it