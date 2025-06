The Big Interview arriva a Milano grazie a Wired Italia e Università Bocconi

Dopo il successo dell’edizione di San Francisco, il 26 giugno arriva a Milano la prima edizione italiana di The Big Interview, organizzata da WIRED Italia in collaborazione con Università Bocconi. L’evento, gratuito e aperto a tutti, è pensato per una nuova generazione di cittadini, imprenditori, decisori, studenti ed esploratori digitali: chi vuole capire, farsi domande, anticipare il cambiamento. Dalle 09.00 alle 18.00, si alterneranno sul palco i protagonisti internazionali dell’innovazione, della scienza, della tecnologia e della cultura digitale, in conversazione con i giornalisti di WIRED Italia, per discutere le grandi sfide del futuro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Big Interview arriva a Milano grazie a Wired Italia e Università Bocconi

