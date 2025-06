Thauvin | L’Udinese mi ha cambiato la vita Ho pianto quattro ore quando andai lì ora sono felice

Florian Thauvin, campione del mondo e protagonista di una carriera ricca di emozioni, apre il suo cuore in un’intervista sincera a France Football. Racconta come l’esperienza all’Udinese abbia trasformato la sua vita, portandolo a piangere per quattro ore dopo il trasferimento, ma anche a trovare felicità e realizzazione. Un viaggio tra successi, sfide e radici profonde che rivela il vero volto di un atleta e uomo straordinario.

In un’intervista a cuore aperto rilasciata a France Football ormai supplemento de L’Équipe, Florian Thauvin ripercorre senza filtri le tappe più significative della sua vita personale e della sua carriera. Rivendica con orgoglio di essere diventato campione del mondo con la Francia nel 2018, anche se ha giocato solo sette minuti in quel Mondiale. Radici e crescita personale di Florian Thauvin. Florian Thauvin parla del fratello maggiore Guillaume come di una figura fondamentale nella sua crescita personale. Si apre con sincerità anche sul divorzio dei genitori: «I miei genitori hanno divorziato quando avevo 10 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Thauvin: «L’Udinese mi ha cambiato la vita. Ho pianto quattro ore quando andai lì, ora sono felice»

In questa notizia si parla di: thauvin - vita - udinese - cambiato

#Udinese, #Sanchez attacca #Runjaic: "Non mi ha capito. Spero di andare in una squadra che mi dia la possibilità di giocare" Vai su Facebook

L'Udinese espugna Lecce, ma fa notizia il rigore scippato a Thauvin (e segnato) da Lucca. Attaccante sostitui; Gazzetta dello sport: Lucca contro il Parma vuole concedere il bis; L'ex bianconero Miano mette in guardia l'Inter: Affrontare l'Udinese è poco piacevole, i risultati....

L'Udinese dà buoni segnali in ritiro, Thauvin ha cambiato passo - Attualmente però Florian Thauvin sembra un altro giocatore rispetto a quello anonimo visto nel girone di ritorno della Serie A 22/23. Come scrive tuttomercatoweb.com

Calciomercato Udinese – Thauvin firma a vita? C’è una novità clamorosa - Ecco tutti i dettagli sul prolungamento con l'arrivo di un nuovo agente <<< Il contratto di Thauvin non è un problema ... Si legge su msn.com