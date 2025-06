TFA sostegno X ciclo 30.000 posti disponibili | attesa per i bandi ufficiali

Se sei interessato al TFA sostegno X ciclo, questa è un’ottima notizia: circa 30.000 posti sono pronti ad accogliere aspiranti insegnanti, in attesa dei bandi ufficiali. Le Università stanno definendo le disponibilità sulla base del potenziale formativo e delle richieste del Ministero. Rimane solo da attendere il decreto che ufficializzerà l’avvio di questa importante opportunità di formazione, per chi sogna di diventare un docente di sostegno.

Saranno circa 30.000 i posti disponibili per il TFA sostegno X ciclo, in base al potenziale formativo inserito dalle Università. Il Ministero ha chiesto agli atenei di indicare il massimo numero di disponibilità, tenendo conto degli idonei del ciclo precedente, in attesa ora del decreto che autorizzerà formalmente l'attivazione dei percorsi TFA sostegno: le indicazioni

