Test Teatro Stage sabato lo spettacolo ‘Essere Umani’

Se ami il teatro e desideri vivere un’esperienza unica, non perdere l’ultimo appuntamento di “Rapsodie”. Sabato 21 giugno alle ore 20.30, nel suggestivo Chiostro del Convento San Francesco a Benevento,Test Teatro Stage presenta “Essere Umani”, uno spettacolo che promette emozioni profonde e riflessioni condivise. Un’occasione imperdibile per chiudere in bellezza questa stagione ricca di eventi live, sostenendo allo stesso tempo una causa importante.

Tempo di lettura: 2 minuti Il nuovo spettacolo teatrale “Essere Umani” a cura di Test Teatro Stage con la regia di Monica Carbini, come evento straordinario fuori cartellone, chiuderà sabato 21 giugno alle ore 20.30, nel Chiostro del Convento San Francesco Benevento (Piazza Dogana) la seconda edizione di “Rapsodie”, l’intensa e ricca stagione di eventi live da lei ideata e prodotta. L’iniziativa si svolge, come sempre, a sostegno del Convento che ha ospitato, con grande successo di pubblico e critica, l’intera rassegna Rapsodie 2025, iniziata a marzo, e chiuderà per quest’anno anche le attività (ivi svolte da ottobre 2024 a giugno 2025 e giunte al loro terzo anno) del Laboratorio di Recitazione e Sperimentazione Scenica sempre diretto da Monica Carbini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Test Teatro Stage, sabato lo spettacolo ‘Essere Umani’

